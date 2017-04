La permanenza al Torino di Juan Manuel Iturbe diventa, giorno dopo giorno, sempre più improbabile. A complicare le cose per l'attaccante paraguaiano ci si è messa anche la cattiva sorte: a Cagliari Iturbe ha subito un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi da gioco per almeno un mese, il che significa che non avrà ancora molte possibilità di mettersi in luce con la maglia granata.

Iturbe è arrivato a gennaio al Torino dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni: per quanto mostrato l'attaccante esterno finora non ha però dimostrato di valere quella cifra e, per questo motivo, i dirigenti granata non sembrano affatto convinti a esercitare la clausola del riscatto.