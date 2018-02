La collocazione all'ora di pranzo di domenica 18 febbraio amplia enormemente le potenzialità del derby della Mole a livello televisivo. La collocazione nel palinsesto domenicale non è stata casuale, perché giocare nella mattinata italiana rende il prodotto calcistico nostrano appetibile soprattutto per l'ambitissima platea asiatica. La stima riportata da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è di 727 milioni di potenziali telespettatori: Torino-Juventus, oltre che in tutta Europa, si vedrà in Giappone, India, Cina, Nuova Zelanda, oltre che in gran parte dell'Africa e dell'America Latina. L'ufficio stampa de club granata è stato tempestato di richieste di accredito dai principali broadcaster internazionali, che saranno presenti sulle tribune dell'Olimpico.