Buone notizie per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica contro il Napoli: l'allenatore del Torino non dovrà sperimentare nuove soluzioni sulle fasce laterali, l'emergenza terzini è infatti del tutto rientrata. Per la trasferta del San Paolo non solo tornerà a disposizione Cristian Ansaldi, assente per squalifica contro il Napoli, ma anche Antonio Barreca.



Il terzino sinistro, cresciuto proprio nel vivaio granata, è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra e domenica contenderà una maglia da titolare a Cristian Molinaro sulla fascia mancina. A destra invece il ballottaggio sarà tra Ansaldi e Lorenzo De Silvestri.