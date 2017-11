Per cinque stagioni Rolandoha vestito la maglia del, indossando anche per tre anni e mezzo la fascia da capitano. Gli ultimi due campionati in granata l'attaccante li ha vissuti con Gian Pieroallenatore: il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, basti pensare che il tecnico escluse dalla formazione titolare l'amatissimo capitano del Toro nella sua ultima partita in granata, per giunta in casa in una gara inutile ai fini della classifica.Dopo l'incredibile mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali, Bianchi su Twitter si è scagliato contro il ct azzurro: "che sVENTURA!!!" ha cinguettato ieri, aggiungendo poi “Non va nemmeno davanti ai microfoni… vale zero". Dopo qualche minuto ha il centravanti ha cancellato il tweet, ma oggi è tornato all'attacco commentando con un "avevo ragione... 0 proprio" la notizia che Ventura avrebbe chiesto 700.000 euro di buonuscita per lasciare il ruolo di selezionatore azzurro.