Nessuno tocchi Daniele Baselli. Perché anche in questo Torino targato Walter Mazzarri, la qualità passa dal centrocampista ex Atalanta diventato subito irrinunciabile per il nuovo allenatore. Intelligenza tattica, capacità di inserimento e soprattutto l'adattabilità anche a giocare più avanti all'occorrenza ne fanno una pedina la cui crescita può essere esponenziale con Mazzarri. Non solo: Baselli dopo l'espulsione nel derby di andata ha cambiato mentalità, pensa da leader e vuole prendersi il Toro, il mercato non smette di corteggiato. Dal Siviglia all'Atletico, passando per il Milan, lo hanno corteggiato e lo corteggiano in molti. Ma questa sarà un'altra storia in estate. Intanto, per questo Torino, c'è ancora una volta l'importanza del cervello Baselli a centrocampo. Fondamentale.