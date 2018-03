Joel Obi potrà tornare a disposizione del Torino per la partita di domenica prossima contro la Fiorentina e potrà anche rispondere alla chiamata della propria Nazionale: a confermarlo è stato Toyin Ibitoye, il medico sociale della Nigeria.



"Joel sta bene, ci siamo sentiti con lui ieri. Ha inviato anche il suo itinerario di viaggio quindi ci aspettiamo che venga in Nazionale" ha dichiarato Toyin Ibitoye. Obi si era fermato durante l'allenamento di rifinitura di giovedì, alla vigilia di Roma-Torino: il centrocampista aveva accusato un problema muscolare che aveva indotto Walter Mazzarri a non convocarlo per la trasferta nella Capitale.