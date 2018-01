Manuel Lazzari in questa seconda parte di campionato non sarà un giocatore del Torino. Con l'arrivo in panchina di Walter Mazzarri al posto di Sinisa Mihajlovic, l'esterno della Spal era stato messo nel mirino dalla società granata, il club ferrarese non è però intenzionato a cedere il giocatore a campionato in corso e per questo la trattativa si è ora bloccata. O meglio, è stata rimandata. Il Torino infatti sembra intenzionato a rimandare l'affare alla prossima estate.



Lazzari darà il proprio contributo alla causa biancoazzurra fino a fine campionato, cercando di far conquistare alla Spal la salvezza. Le due società torneranno quindi a parlare del'esterno fra qualche mese.