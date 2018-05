Nel prossimo mercato estivo il Torino potrebbe avere a disposizione un bottino di 12 milioni di euro da poter investire nel mercato in entrato. O almeno questo è quello che spera il presidente Urbano Cairo. Questo tesoretto dovrebbe arrivare dalla Spagna, più precisamente dal Celta Vigo, squadra in cui da gennaio gioca in prestito Lucas Boyé.



I 12 milioni di euro sono la cifra, stipulata nell'accordo, con cui il Celta Vigo potrà acquistare a titolo definitivo l'attaccante argentino. I dirigenti del club spagnolo stanno valutando se acquistare o no Boyé: fino a questo momento però il calciatore sudamericano non ha trovato molto spazio.