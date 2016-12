Il Torino continua a tenere Juan Manuel Iturbe nel proprio mirino, ma per poter chiudere l'operazione il club del presidente Urbano Cairo dovrà aspettare che la Roma completi un colpo in entrate. Con la partenza di Salah in Coppa d'Africa, infatti, la formazione giallorossa non può permettersi l'uscita di Iturbe senza sostituirlo numericamente in rosa.