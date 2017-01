In queste ore gli sforzi del Torino sul mercato sono per lo più orientati verso la trattativa con il Chievo Verona per Lucas Castro. I dirigenti granata dovranno però obbligatoriamente pensare anche al mercato in uscita.

Secondo il regolamento ogni squadra di serie A può iscrivere al campionato un massimo di 25 calciatori nati prima dell'1 gennaio 1995 (non c'è invece limite per gli under 21), di questi 4 devono essere cresciuti nel vivaio dello stesso club, se una squadra non ha giocatori cresciuti nelle proprie giovanili dovrà lasciare degli spazi nella lista. Questo è il caso del Torino (Barreca non rientra nella lista dei 25 essendo nato dopo l'1 gennaio 1995). Il limite di calciatori iscrivibili al campionato per la squadra granata è quindi di 21 calciatori ma, al momento, in rosa ce ne sono 23. Tra questi c'è anche il lungodegente Molinaro, che non verrà inserito nella lista, ma Cairo e Petrachi dovranno comunque vendere un giocatore per rientrare nei parametri previsti dal regolamento con la rosa attuale, due se vorranno inserire in squadra Castro o un altro centrocampista. Il primo principale candidato alla partenza è Josef Martinez, per cui si sta cercando una squadra, poi potrebbe fare la valigie uno tra Arlind Ajeti e Giuseppe Vives. Quest'ultimo però ha di recente rifiutato il Perugia, preferendo restare a Torino con la propria famiglia.