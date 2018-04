Torino-Lazio di domani sera sarebbe potuta una sorta di derby in casa Milinkovic-Savic: da un parte il portiere granata Vanja, dall'altra il centrocampista biancoceleste Sergej. La sfida tra i due fratelli invece non ci sarà: nonostante il Torino non abbia più molti obiettivi da inseguire, Walter Mazzarri non darà spazio al giovane estremo difensore serbo in questo finale di campionato, il titolare resterà Salvatore Sirigu anche in queste ultime quattro giornate.



"Milinkovic-Savic avrà un grande avvenire" ha profetizzato quest'oggi l'allenatore granata riferendosi al portiere, ma ha anche escluso esperimenti di qualunque tipo da qui a fine campionato.