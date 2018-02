Sta facendo molto discutere il casa Torino la decisione del Giudice sportivo di squalificare per due giornate l'allenatore Walter Mazzarri, il tecnico toscano non potrà quindi essere in panchina per le partite contro Udinese e Juventus.



Il Torino però è intenzionato a fare ricorso per far sì che Mazzari possa seguire dalla propria panchina il derby con la Juventus: le speranze che la richiesta di riduzione della pena venga accolta si basano sul fatto che il Giudice sportivo potrebbe decidere di aumentare l'ammenda al tecnico del Torino, attualmente di 5.000 euro, in cambio dello sconto della pena. Si attendono novità nei prossimi giorni, nel frattempo sulla panchina del Torino contro l'Udinese ci sarà il vice di Mazzarri: Nicolò Frustalupi.