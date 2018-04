Chievo Verona-Torino 0-0



Sirigu 6: non particolarmente preso in causa. Abbastanza bene nelle uscite alte, a parte quella pericolosa su Stepinski.



N’Koulou 6,5: partita giocata in modo attento. Trasmette solidità a tutto il resto del reparto.

(dal 64' Bonifazi 6: entra positivamente.)



Burdisso 6: non commette incertezze e risulta sempre concentrato nelle giocate.



Moretti 6: chiude bene sui contropiedi del Chievo, giocando bene di anticipo.



De Silvestri 6: bene la fase difensiva, ma anche propositivo nelle ripartenze.

(dal 68' Barreca 6: buon approccio fisico alla gara.)



Baselli 6,5: lavoro preziosissimo a centrocampo. Lotta e combatte su tutti i palloni.



Rincon 6: partita sufficiente, senza rischiare giocate troppo complicate.



Ansaldi 7: con Liajic è il migliore in campo, sia per intensità sià per qualità nelle giocate.



Ljajic 7: partita di alta qualità tecnica, come abituato fare. Da lui ci si aspetta sempre la giocata vincente, anche se il muro difensivo gialloblù è molto fitto.



Iago 5: partita sottotono. Non prova mai a fare più della giocata elementare. Ci si aspettava di più.

(dal 85' Edera: s.v.)



Belotti 6: lavoro soprattutto sporco il suo. Si sbatte contro i mastini del Chievo e risulta comunque pericoloso in alcune occasioni.





All. Mazzarri 5,5: Bene il primo tempo, poi il Torino si spegne man mano che finisce la partita. Punto comunque da non buttare.