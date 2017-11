Torino-Chievo 1-1



Sirigu 5,5: immobile sul gol di Hetemaj, così come lo era stato poco prima sul colpo di testa di Castro che è terminato sul palo.



De Silvestri 5,5: sul gol di Hetemaj lamenta un presunto fallo del finlandese nei suoi confronti. Fallo che non c'è. Se il centrocampista del Chievo segna è perché il terzino granata non copre in maniera adeguata facendosi anticipare.



N'Koulou 6,5: bravo nel contenere Inglese e non fargli praticamente mai toccare il pallone. Al centro della difesa del Torino è la solita sicurezza, non è un caso che Sinisa Mihajlovic non rinunci mai a lui.



Burdisso 6,5: come contro l'Inter, Mihajlovic lo conferma al fianco di N'Koulou al centro della difesa. L'argentino gioca una prestazione ordinata e senza sbavature. Mezzo voto in più per aver evitato il gol del 2-1 clivense immolandosi, a inizio secondo tempo, sulla conclusione a botta sicura di Hetemaj.



Ansaldi 6: soffre parecchio le avanzate di Cacciatore sulla propria fascia, ma in fase offensivo è l'uomo in più del Torino. Si inserisce con continuità creando spazi, peccato i compagni non sempre se ne accorgano.



Baselli 7: vedendolo giocare nell'ultimo periodo viene da chiedersi come mai Ventura lo abbia ignorato per la Nazionale. Anche contro il Chievo è autore di un'ottima prestazione, arricchita dal gl dell'1-1. Una rete per altro segna di testa, non proprio la sua specialità.



Rincon 5,5: Mihajlovic lo conferma nel ruolo di mediano davanti alla difesa ma, a differenza di quanto fatto a Milano contro l'Inter, oggi è chiamato per lo più a dirigere il gioco. Peccato che non abbia le caratteristiche del regista.



(85' Valdifiori: sv)



Obi 6,5: altra buona prestazione da parte del mediano nigeriano che si fa vedere molto in fase offensivo. Suo anche il perfetto cross per la testa di Baselli in occasione del gol dell'1-1 granata.



(dal 66' Niang 5: con il suo ingresso il Torino passa al 4-2-3-1 ma il franco-senegalese non riesce a incidere, si fa vedere solo con un cross completamente sbagliato)



Falque 5: in campo lo si vede molto poco. Quando ha la possibilità di cambiare la partita, sia sua che della squadra, spreca una ghiotta occasione calciando addosso a Sorrentino il pallone del possibile 2-1 granata.



(79' Berenguer: sv)



Belotti 4,5: continua il periodo negativo di Andrea Belotti. Mihajlovic alla vigilia aveva detto che era tornato sotto shock dagli impegni con la Nazionale e, da quanto si vede in campo, non sembra essersi ripreso. Fallisce anche il calcio di rigore del possibile 2-1.



Ljajic 5: una punizione deviata dalla barriera in calcio d'angolo e poco altro. Così come i suoi compagni di reparto, anche Ljajic quest'oggi non vive una giornata positiva. Forse i viaggi intercontinentali degli scorsi giorni, dopo essere stato impegnato con la Serbia in Cina e in Corea del Sud, lo hanno debilitato.





All. Mihajlovic 5: nonostante il risultato ottenuto dal suo Torino sia lo stesso dell'ultima partita, sotto il piano della prestazione il passo indietro fatto dalla sua squadra è più che evidente. Neanche il ritorno al 4-2-3-1 nel secondo tempo cambia le cose, anzi, una volta di più si vede che la squadra non riesce a supportare il modulo a quattro punte.