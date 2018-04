Torino-Crotone 4-1



Sirigu 6: è incolpevole sul gol di Faraoni che, al 90', interrompe la sua imbattibilità. Quest'oggi si trova a dover sbrigare la normale amministrazione, un compito che svolge senza problemi.



Bonifazi 6: prima da titolare in serie A per il difensore classe 1996. Appare un po' incerto nei primi minuti di gioco ma poi si riprende con il passare dei minuti.



Burdisso 6,5: al 90' commette il suo unico errore di tutta la partita quando perde di vista Faraoni che segna il gol della bandiera del Crotone. Una leggerezza che all'ultima azione, sul 4-0, si può perdonare.



Moretti 7: è il migliore dei tre centrali schierati quest'oggi dal primo minuto da Walter Mazzarri. Non sbaglia nulla, sceglie sempre il momento giusto per l'intervento e per gli attaccanti del Crotone si rivela un muro invalicabile.



(dall'82' Buongiorno sv: esordio in serie A sfortunatissimo per il difensore della Primavera che, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, è costretto a lasciare il campo per infortunio)



De Silvestri 6: prestazione senza sbavature da parte del terzino destro. Non si vede molto in fase offensiva, ma è bravo a non lasciare spazi in difesa e ad aiutare i propri compagni di squadra nelle, poche, occasioni in cui è il Crotone ad attaccare.



(dal 58' Barreca 6: sfrutta bene la mezz'ora che ha a disposizione mettendosi in mostra con alcuni buoni inserimenti sulla sinistra).



Rincon 6: è ingenuo nel farsi ammonire per un fallo evitabile nei pressi dell'area di rigore avversaria. Questo cartellino lo costringerà a saltare la partita di domenica contro l'Inter: per il Torino sarà un'assenza importante in mezzo al campo.



Baselli 7: prestazione di quantità e qualità da parte del numero 8 granata che, insieme a Rincon, è il padrone del centrocampo. Suo anche l'assist per il gol di Falque.



(dal 73' Obi 6: entra bene in partita).



Ansaldi 6,5: inizia la partita sulla fascia sinistra, la finisce su quella destra. Su entrambe le corsie riesce a dare il suo contributo alla squadra facendosi vedere anche con continuità in fase offensiva e riuscendo spesso ad andare al cross.



Ljajic 7.5: Mazzarri alla vigilia era stato chiaro avvertendo il numero 10 che lo avrebbe voluto sacrificarsi per la squadra. L'allenatore granata sarà quindi contento della prestazione offerta da Ljajic che non ha lesinato neanche colpi da alta scuola.



Falque 8: ancora una volta dimostra di essere uno dei migliori giocatori del Torino in questa stagione. Nel primo tempo segna il suo undicesimo gol in questo campionato con un preciso tiro dal limite, poi sfiora la doppietta con un lob che sfiora l'incrocio dei pali.



Belotti 9: con la sua partita praticamente perfetta è il trascinatore del Torino. La sua doppietta nel primo tempo fa sì che la strada per la sua squadra si metta subito in discesa. Nella ripresa segna anche il terzo gol della partita, quello che gli permette di portarsi a casa il pallone. Ora è a quota nove gol in questo campionato.





All. Mazzarri 8: prepara bene la partita e lo dimostra il fatto che il suo Torino è padrone del campo sin dalle prime battute. Il risultato non è mai in discussione e ora, grazie a questa vittoria, per il Torino si riaccende qualche speranza di Europa League.