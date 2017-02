Empoli-Torino 1-1

Hart 6: non ha molte occasioni per mettersi in mostra, esce deciso su Pucciarelli ma non basta.

De Silvestri 6: Pasqual va spesso al cross, lui riesce a tenergli testa usando il fisico.

Ajeti 5: aveva giocato una gara sufficiente, ma il retropassaggio sciagurato con il quale manda in porta Pucciarelli costa tantissimo.

Moretti 6: perno della difesa del Toro, fa sempre la cosa più semplice.

Barreca 6: troppo statico sulla linea dei difensori, non cerca mai il fondo per il cross. È però impeccabile in copertura.

Benassi 6,5: gioca molti palloni a centrocampo dando il via ad ogni manovra offensiva granata.

Valdifiori 5,5: è il meno efficace del reparto, commette molti errori in fase di impostazione.

(Dall’82’ Lukic s.v.).

Baselli 6: dà qualità al possesso palla granata a centrocampo, senza trovare però uno spunto o una verticalizzazione vincente.

(Dal 69’ Obi 6: entra per far respirare la linea mediana del Toro, apparsa in affanno sul finale di gara).

Ljajic 6,5: si prende molte pause, ma quando si accende per la difesa azzurra sono dolori. Suo l’assist da fermo per il gol di Belotti, sua la serpentina che porta al rigore (molto generoso ) fallito da Iago Falque.

Belotti 6: trasforma in gol il primo pallone che tocca gettandosi letteralmente sul cross di Ljajic. Praticamente l’unica occasione che gli capita in una gara dove certo non si risparmia.

Falque 5,5: fallisce il rigore del possibile 2-1. Prova a farsi perdonare ma viene sempre murato dalla difesa azzurra.

(Dal 74’ Iturbe 5,5: non dà il cambio di passo richiesto da Mihajlovic. Una sola accelerazione e un tiro in porta in quasi 20’ di gioco).

All. Mihajlovic 6: mette la miglior squadra possibile e prova a cambiarla con cambi sensati. La sua squadra è anche sfortunata (gol regalato e rigore fallito), ma la qualità a sua disposizione è tanta e i punti di distacco dalla zona Europa troppi.