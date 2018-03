SIRIGU 6: Pensava di passare una serata decisamente più movimentata, ma al primo squillo di tromba capitola. Non poteva farci nulla, e nel resta della partita è chiamato a fare poco o nulla se non un intervento fortuito su Kolarov.



DE SILVESTRI 6: Non è un fulmine di guerra ma tiene bene la posizione e toglie spesso metri e fiato ad El Shaarawy. Nell’ultima mezz’ora resta troppo basso. (70’ Barreca 5,5: a differenza di De Silvestri trova pure difficoltà in tenuta difensiva)



N’KOULOU 5,5: Solita prova di sostanza e completezza difensiva per un difensore al quale certo non tremano le gambe. Schick lo aiuta nel compito, ma spesso è merito del francese. Pure lui però resta a guardare Manolas e De Rossi soli soli in area.



MORETTI 5,5: Schick gli danza intorno, sopra e sotto. Lui ci mette fisico ed esperienza e al 31’ mette il piedone su un tiro di Under. Tra i colpevoli non giusticati per la mancata marcatura di Manolas e De Rossi.



ANSALDI 6: Devi disinnescare la dinamite Under, nel primo tempo ci riesce senza dover chiamare gli artificieri. Nella ripresa pure lui si spaventa più del dovuto.



ACQUAH 6: Disegna bene la Forma dell’acqua nel primo conquistando almeno una nomination come migliore in campo. Bravo ad arginare Nainggolan, ma coraggioso pure nel far ripartire l’azione con break giusti e buone intuizioni. Il secondo tempo delude le aspettative dei spettatori, e l’Oscar non arriva. L’acqua che ha fatto male alla capitale è arrivata dal cielo questa settimana. (80’Edera ng: in coppa fece male, oggi può poco)



RINCON 6: il generale mantiene il posto in trincea e rende la vita quasi impossibile a Nainggolan. Non avrà la finezza, ma quanta grinta!



BASELLI 5,5: Leggero e ordinato in un reparto che ha spesso la meglio su quello giallorosso. Troppa leggerezza però quando c’è da serrare le maglie nella ripresa.



FALQUE 6,5: Prova a far valere di nuovo la legge dell’ex. Prima su punizione poi trovando due corridoi che non sfrutta a dovere. Svaria su tutto il fronte aprendo varchi e mettendo il pepe sugli scarpini avversari. Al 35’ lo mette pure sui guantoni di Alisson. Il piatto si fredda nel secondo tempo. (68’ Niang 5: evanescente, a tratti irritante)



BELOTTI 5,5: Protegge palla, si ingobbisce, si sbatte. Non trova il gol, e nel primo tempo toglie pure una palla interessante a Berenguer. Però è vivo, e tiene in apprensione Manolas e compagni. Il bomberone dell’anno scorso è ancora lontano miglia.



BERENGUER 6: Punta, incide, svaria. Ha l’argento vivo addosso questo ragazzo del ’95 che non trova la porta ma cerca spesso il modo di fare male agli avversari. Manca in concretezza. Ma non c’è solo fumo.



MAZZARRI 5,5: Non solo difesa. Il suo Toro prova a incornare la Roma in un primo tempo giocato con grande dignità e con quel pizzico di coraggio che era mancato nelle ultime gare. Non basta per portare via punti dall’Olimpico, e quando arrivano le prime difficoltà il Torino si sciogle come neve al sole.