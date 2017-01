Sassuolo-Torino 0-0



Hart 6: nel primo tempo patisce solo un gran freddo, senza effettuare mai una parata. Nel secondo, stessa storia, a parte quel brivido finale..



Zappacosta 6,5: si ricorda di essere un osservato speciale al 39' quando tenta la conclusione dal limite dopo una bella discesa. Annulla Politano, fatica un po' di più con Ragusa.



Moretti 6: se Defrel non si sente, il merito è della coppia di centrali granata. Esce per infortunio nel finale.



(dall'84' Castan sv)



Rossettini 6,5: bravo a neutralizzare Defrel, preziosa la sua chiusura su Politano dal limite nel primo tempo.



Barreca 6,5: piuttosto libero nella prima frazione, la mette bene in più di un'occasione



Benassi 6,5: su un bel cross di Barreca impatta di testa al 7' ma non trova la porta. Prova discreta, comunque, senza grossi lampi.



Valdifiori 6,5: l'importante è l'ordine. Ottima gestione del pallone, condita da qualche verticalizzazione delle sue.



Obi 6: al 4' si divora di testa un gol già fatto, solo a centro area, per il resto lotta e dà sostanza al centrocampo.



(dal 78' Baselli sv)



Ljajic 5,5: appannato, sbaglia un controllo decisivo davanti a Consigli, al 27', poi combina poco altro.



(dal 68' Iturbe 5,5: combina pochissimo, accusando il calo dei compagni)



Belotti 7: un po' fuori dal gioco nella prima mezz'ora, il primo squillo arriva al 32' quando controlla in area un lancio di Valdifiori ma spara alto sopra la traversa. Al 42' se centra la porta su rovesciata viene giù il Mapei.



Iago Falque 6: molto attivo sulla destra, tuttavia non riesce a saltare mai l'ultimo uomo







All. Mihajlovic 6: il suo Torino poteva e doveva approfittare di un Sassuolo ancora molto rimaneggiato. Le occasioni le ha avute, la precisione no. Ma nella ripresa, a causa di un calo vistoso, nemmeno quelle.