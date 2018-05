Sirigu 6: non ha responsabilità sul gol di Mertens, salva il Toro su una conclusione non irresistibile di Callejon. Si arrende su Hamsik, assolutamente imparabile la conclusione dello slovacco



Nkoulou 6.5: buona gestione della zona di competenza, cercando di uscire su Insigne. Operazione che non sempre riesce quando Insigne alza la frequenza di passo o di palleggio



Burdisso 5: dopo l'ammonizione, un errore catastrofico che vale il vantaggio del Napoli, lasciando a Mertens il più gustoso dei cioccolatini da scartare nel giorno del compleanno del belga



Bonifazi 6.5: dimostra di esser pronto per un'esperienza da protagonista nella prossima stagione. Limita bene Callejon, cerca di seguirne i tagli



De Silvestri 6.5: tanta corsa, come sempre, ma la sinistra del Napoli spesso lo mette alle corde e non sempre riesce ad esser utile a Nkoulou per bloccare le avanzate. Bravo a sfruttare l'errore di Mario Rui sul gol del 2-2



Acquah 6: prova a sdoppiarsi e ci riesce soprattutto nel primo tempo, po le energie tendono ad esaurirsi come la capacità di recuperare palloni (dall'86' Valdifiori sv)



Baselli 6.5: bravo a crederci in occasione del gol, prova interessante fino al momento del cambio per la capacità di esserci sempre nelle due fasi (dal 78' Iago Falque sv)



Rincon 6: si vede poco, ma è determinate nel recupero e nella conduzione dell'azione del 2-2 granata, in un finale in crescendo



Ansaldi 6: chiamato a compiti quasi esclusivamente difensivi, dimostra una buona tenuta. Nascono dalla sua corsia i due gol del Torino



Ljajic 6: fino all'assist per De Silvestri quasi si faceva fatica a trovarlo sul terreno di gioco. Diventa, però, determinante con un suo lampo giustificando la scelta di Mazzarri di scommettere su di lui



Niang 5.5: Mazzarri lo sceglie per cercare la profondità, quasi mai, però, viene cercato dai compagni ed il compito diventa improbo (dal 63' Belotti 6: pochi palloni, ma a differenza di Niang ci mette molta più intensità, in un momento della gara più favorevole ai suoi)



All. Mazzarri 6.5: da grande ex, arriva con un calcio che va contro l'evoluzione di questo sport, ma il baricentro basso ha retto fino all'errore di Burdisso. Trova le soluzioni per mettere sempre in difficoltà la sua ex squadra