Torino-Sassuolo 3-0



Sirigu 6: spettatore non pagante della partita. I giocatori del Sassuolo non riescono mai a impegnarlo seriamente.



De Silvestri 7: Mihajlovic lo preferisce a Zappacosta nel ruolo di terzino destro, scelta indovinata da parte dell'allenatore vista la partita giocata dal numero 29. Attento in difesa e propositivo in attacco, ha inoltre il merito di aver fornito a Belotti l'assist per il gol dell'1-0.



N'Koulou 7: non si limita ad essere un muro invalicabile in difesa ma in un paio di occasioni dà anche spettacolo con alcune giocate che il pubblico premia, giustamente, con scroscianti applausi. Per il Torino è già una certezza.



Moretti 6.5: per Lyanco sarà difficile togliere il posto da titolare a questo Moretti. Con N'Koulou forma una coppia di centrali insuperabile e fa vivere a Falcinelli una serata da dimenticare.



Barreca 6: Mihajlovic lo ha schierato titolare per contenere meglio Berardi, lui svolge bene il suo compito lasciando pochissimi spazi al numero 25 neroverde. Nella ripresa è bravo ad anticipare Missiroli al limite dell'area piccola.



Rincon 6.5: è più che sufficiente la sua prima da titolare con la maglia del Torino. Mostra di essersi inserito bene, pur essendo arrivato solamente da un paio di settimane. Potrebbe bagnare la sua prima al Grande Torino con un gol ma la sua conclusione dal limite, a inizio secondo tempo, termina di poco a lato.



(dall'80' Acquah: sv)



Obi 7: è il padrone del centrocampo. Bravo sia in fase di interdizione che in quella di impostazione, il gol che realizza alla fine, e che fissa il punteggio sul 3-0, è il giusto riconoscimento per una partita giocata ad alti livelli.



Falque 6.5: il gol del 2-0 di Ljajic è per metà suo. Generoso nel servire il compagno di squadra pur trovandosi a tu per tu con il portiere avversario. Esce dal campo tra gli applausi dei tifosi.



(dall'85' Zappacosta sv)



Ljajic 6.5: non è ispirato come una settimana fa a Bologna ma è comunque decisivo. Il suo gol all'84' chiude di fatto la partita con qualche minuto di anticipo.



Berenguer 5.5: tanti, troppi errori per lo spagnolo (tra cui un gol divorato dopo appena due minuti) che non riesce a riscattare la brutta prestazione di Bologna. Non riesce a convincere ma gli va concesso il tempo di inserirsi al meglio nei meccanismi della squadra.



(dal 72' Edera 6.5: appena entrato sfiora il gol al termine di una bella azione personale).



Belotti 7.5: Mihajlovic alla vigilia aveva annunciato che quello che sarebbe sceso in campo contro il Sassuolo sarebbe stato il solito Gallo e non quello spento visto a Bologna. Aveva ragione. La rovesciata con cui porta in vantaggio il suo Torino al 45' ne è la prova. Suo anche l'assist per il 3-0 di Obi.





All. Mihajlovic 7: il suo Toro convince. In fase difensiva non subisce praticamente nulla e in avanti crea diversi occasioni. Sull'1-0 si infuria con i suoi collaboratori per l'uscita dal campo di Rincon: il tecnico aveva indicato una sostituzione differente.