Torino-Fiorentina 1-2



Sirigu 6: nel primo tempo si supera sul calcio di rigore di Varetout che riesce a respingere, al 94' non riesce a ripetere il miracolo su Thereau. Se il Torino è uscito sconfitto dalla partita con la Fiorentina le colpe non sono però del portiere.



De Silvestri 4,5: è tra i peggiori in campo. Sbaglia diversi palloni e si fa superare con troppa facilità dai giocatori della Fiorentina. Concede anche a Varetout l'opportunità di tirare un calcio di rigore respingendo con il braccio un tiro di Biraghi nel primo tempo.



(dal 54' Barreca 5,5: prova nel finale a crossare qualche pallone insidioso nell'area di rigore avversaria)



Nkoulou 6: è tra i pochi giocatori del Torino a guadagnare la sufficienza in pagella. Si mette in luce con alcune buone chiusure difensive, in particolare una in rovesciata.



Moretti 6: Mazzarri lo preferisce a Burdisso come centrale al fianco di Nkoulou. Una decisione che si rivela indovinata, il numero 24 granata è uno dei migliori in campo del Torino: sempre attento e puntuale nelle chiusure, è bravo a fermare più di un'iniziativa della Fiorentina.



Ansaldi 4,5: un giocatore con la sua esperienza non dovrebbe opporsi in maniera così scordinata, dentro l'area di rigore, ad un cross come invece l'argentino fa al 93'. Il Torino paga a caro prezzo l'ingenuità di Ansaldi e subisce la quarta sconfitta consecutiva.



Acquah 4,5: ha sulla coscienza il gol di Veretout che permette alla Fiorentina di passare in vantaggio. Il ghanese perde un pallone nella propria metà campo permettendo al centrocampista viola di involarsi verso la porta di Sirigu.



Valdifiori 5: prima da titolare con Walter Mazzarri per il regista granata. Con la sua tecnica dovrebbe illuminare il gioco del Torino ma invece si limita a qualche semplice appoggio in orizzontale: per guadagnare la conferma nell'undici titolare sarebbe servita un'altra prestazione.



Rincon 5: prestazione incolore anche da parte del mediano venezuelano. La grinta non gli manca ma avrebbe dovuto metterla al servizio della squadra in maniera differente.



(dal 74' Ljajic 6: entra tra gli applausi e ha il merito di fornire l'assist per il momentaneo 1-1 di Belotti)



Falque 5: gioca una delle sue peggiori partite di questa stagione. Non riesce a mettere la propria tecnica al servizio della squadra e la punizione dal limite che calcia in maniera scialba nel secondo tempo è la fotografia perfetta della sua partita.



Belotti 6,5: è uno dei pochi giocatori del Torino a meritarsi la sufficienza. Nell'area di rigore viola riceva un solo pallone giocabile e lo scaglia in fondo alla rete, poi si fa apprezzare per i tanti recuperi in fase difensiva.



Berenguer 5: lento e spesso impacciato. Lo spagnolo viene preferito sia a Niang che a Ljajic ma in questo caso la scelta di Mazzarri non si rivela indovinata. Sbaglia numerose giocate.



(dal 58' Niang 5: non corre e non lotta. Il Niang di oggi al Torino non serve)





All. Mazzarri 5: il suo Torino inizia a giocare all'86', dopo il gol di Belotti: decisamente troppo tardi. La squadra granata dimostra ancora una volta tutti i propri limiti e quando potrebbe anche provare a vincere la partita subisce il gol del 2-1. Una punizione meritata.