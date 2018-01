Torino-Benevento 3-0



Sirigu 6: nel primo tempo fa correre qualche brivido ai tifosi quando, con la palla tra i piedi, non si avvede dell'arrivo alle sue spalle di D'Alessandro che per poco non riesce a rubargli il pallone. Si fa perdonare con una bella parata su Guilherme sul parziale di 1-0.



De Silvestri 6: tra i calciatori in maglia granata è quello che convince di meno. Guadagna la sufficienza in pagella ma in più di un'occasione si fa superare con troppa facilità dai giocatori avversari.



N'Koulou 7: altra ottima prestazione da parte del difensore camerunense che è un vero e proprio muro invalicabile per gli attaccanti del Benevento. Dalle sue parti i calciatori di De Zerbi non riescono mai a passare.



Burdisso 6: fa valere la sua grande esperienza ma rischia il rigore quando devia con la mano un cross di Djuricic: il suo tocco è però involontario e da distanza ravvicinata e l'arbitro decide solo di concedere il corner al Benevento.



Molinaro 6,5: nel primo tempo, sul parziale di 1-0, è bravo ad allontanare alcuni palloni pericolosi dalla propria area di rigore. Non si vede molto in fase offensiva, ma la sua prestazione ne contro il Benevento è comunque più che sufficiente.



Baselli 6: prima non arriva di un soffio alla deviazione di testa sul cross di Berenguer, ma alle sue spalle c'è Falque che insacca, poi nella ripresa si divora la rete del 4-0 quando, a tu per tu con Brignoli, spara il pallone alle stelle.



Rincon 6: solita diga in mezzo al campo, rispetto ad una settimana fa con il Sassuolo è più attento quando è chiamato a gestire il pallone. Sempre attento e preciso.



(dal 78' Acquah: sv)



Obi 7: segna il suo quinto gol stagionale, il quarto in campionato, chiudendo la partita con un tempo di anticipo. Buona la prestazione del centrocampista nigeriano che si dimostra uno dei giocatori più in forma del Torino in questo momento.



(dal 71' Ansaldi 6: altra buona prestazione nel ruolo, non suo, di mezzala)



Falque 7,5: è il migliore in campo di questo Torino-Benevento. Dopo appena tre minuti sblocca di testa (non la sua specialità) la partita, poi fornisce a Niang l'assist per il gol del 2-0. Per tutta la partita crea problemi alla difesa avversaria che non riesce a contenerlo.



Niang 7: è l'uomo che decide il match. Nel giro di pochi minuti causa l'espulsione del portiere avversario Belec, reo di avergli tirato un calcio per reazione, poi realizza la rete del 2-0, quella che di fatto ha chiuso la partita.



(dal 62' Belotti 6: il suo ingresso in campo viene accolto dai tifosi presenti sugli spalti con un'ovazione simile a quelle per i gol. Non ha molte occasioni per mettersi in mostra, ma mostra comunque tutta la sua voglia)



Berenguer 7: dopo appena tre minuti di gioco pennella un cross perfetto dalla sinistra che Falque sfrutta al meglio. Per tutta la partita sulla sua fascia mette in difficoltà Venuti che non riesce mai a contenerlo.





All. Mazzarri 7: il suo Torino non gioca un calcio spumeggiante ma è certamente concreto. Il modulo, il 4-3-3, è lo stesso utilizzato in precedenza da Sinisa Mihajlovic, ma con Mazzarri la squadra è più corta e i risultati si vedono.