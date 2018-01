Torino-Bologna 3-0



Sirigu 7: se non avesse parato il rigore a Pulgar sul parziale di 1-0 la partita avrebbe potuto indirizzarsi su altri binari. Ha quindi grandi meriti in questa vittoria del Torino, la prima in casa dopo oltre due mesi.



De Silvestri 7: nella prima vittoria del Torino dell'era di Mazzarri è proprio uno dei fedelissimo di Mihajlovic ad aprire le marcature con un preciso colpo di testa nel primo tempo. In generale De Silvestri quest'oggi gioca una buona partita.



N'Koulou 7: era un giocatore fondamentale per Mihajlovic e, c'è da scommetterci, lo sarà anche per Mazzarri. Comanda la difesa in maniera egregia e non sbaglia mai un intervento. È un vero muro invalicabile per gli attaccanti del Bologna.



Burdisso 6: nel primo tempo commette qualche leggerezza di troppo ma alla fine riesce sempre a rimediare ai propri errori, a volte con le buone, altre con le cattive. Nell'intervallo è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.



(dal 46' Moretti 6,5: entra in campo con l'atteggiamento giusto per sostituire l'infortunato Burdisso e gioca una buona e solida prestazione)



Molinaro 6: mezzo voto in meno per il fallo su Verdi che consente a Pulgar di andare sul dischetto sul parziale di 1-0. Soprattutto nel primo tempo si propone molto in avanti ma non sempre viene servito dai propri compagni di squadra.



Baselli 6: lo si vede più nel primo che nel secondo tempo, quando si limita più che altro alla fase di contenimento. Nei primi quarantacinque minuti di gioco, invece, è spesso pericoloso con i suoi inserimenti in avanti.



Rincon 6,5: sbaglia qualche pallone di troppo quando è chiamato a impostare l'azione, ma si fa perdonare con la sua solita grinta e la sua grande capacità di interrompere le azioni degli avversari.



Obi 6: è sfortunato il centrocampista nigeriano che, a causa di un infortunio, è costretto abbandonare il campo dopo poco più di mezz'ora di gioco. Fino a quel momento si era fatto notare per un paio di tentativi di conclusioni dal limite murati dai difensori avversari.



(dal 34' Acquah 6: si vede meno in fase offensiva rispetto a Obi, d'altronde le caratteristiche dei due mediani sono diversi, ma in mezzo al campo è comunque molto prezioso).



Falque 7,5: il gol che segna nel finale di partita è il giusto premio di una prestazione vivace. Sembra avere un altro passo rispetto a quello dei difensori del Bologna che non riescono mai a contenerlo, nel primo tempo sfiora per due volte la rete, nella ripresa invece può finalmente festeggiare.



Niang 7: così come De Silvestri, anche lui era uno dei fedelissimo di Mihajlovic e, anche lui, ha messo la propria firma sulla prima vittoria di Mazzarri alla guida del Torino. Nel primo tempo Mirante è prodigioso nel respingergli una conclusione a botta sicura, nella ripresa invece riesce a trovare la via del gol.



(dall'81' Boyé: sv)



Berenguer 6,5: è sua la perfetta punizione che diventa un assist per De Silvestri in occasione del gol dell'1-0. Non è pericoloso quanto Falque ma è autore comunque di una buona partita e nel finale sfiora anche il gol del 4-0.





All. Mazzarri 7: un esordio migliore di questo sulla panchina del Torino non poteva neanche immaginarlo. Va sul sicuro e non stravolge la formazione che era di Mihajlovic: una scelta corretta e che si rivela anche vincente. Il Torino non solo torna al successo, ma gioca anche una delle sue migliori prestazioni stagionali.