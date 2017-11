Sirigu 7,5: Vola a sventare un bel colpo di testa di Skriniar. Si ripete su colpo di testa di Vecino.



De Silvestri 6: Bravo ad arginare un pericoloso contropiede di Icardi, contiene bene Perisic per tutto il match.



N’Koulou 6: Perde un pallone sanguinoso e per poco l’Inter non ne approfitta in contropiede.Poi si riassesta e gioca soprattutto di fisico.



Burdisso 5,5: Posizionamento da rivedere sulla rete del pareggio nerazzurro.



Ansaldi 5,5: Nel primo tempo soffre molto le avanzate di Candreva, un po’ meglio nella ripresa.



Baselli 6,5: Dopo 14’ prova a sorprendere Handanovic da fuori area con un tiro insidioso. Impegna ancora lo sloveno con un gran colpo di testa. In fase di contenimento non è perfetto.



Rincon 6,5: Morde le caviglie avversarie per tutta la durata del match, dà equilibrio alla squadra.



Obi 6: Gara di contenimento. Si immola su tiro di Icardi ed evita il peggio. Pericoloso anche in attacco quando di testa sfiora il gol. (Dal 73’ Acquah 5,5: Entra e l'Inter trova quasi subito il pareggio. Si vede poco).



Iago Falque 6,5: Poco incisivo fino al momento del gol, poi regala una fiammata (Dall’82’ Niang s.v.)



Belotti 5,5: L’impressione è che non stia ancora al meglio. Lotta come sempre su ogni pallone, ma è meno velenoso del solito. Nel secondo tempo spreca l'occasione che avrebbe chiuso il match.



Ljajic 5: Mai pericoloso. (Dall’89’ Berenguer: s.v.)



Mihajlovic 7: Il Torino è messo bene in campo e non si limita a contenere l'Inter.