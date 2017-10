Torino-Roma 0-1



Sirigu 5,5: poteva forse fare qualcosa in più sulla punizione di Kolarov che permette alla Roma di vincere la partita. Nel primo tempo è inoltre apparso meno sicuro del solito come dimostra un'uscita a vuota che per poco non permette a Strootman di segnare.



De Silvestri 6: considerando che dalla sua parte ha dovuto vedersela con El Shaarawy e con le sortite offensive di Kolarov, la sua prestazione non può che essere considerata positiva anche se in fase offensiva lo si vede poco.



N'Koulou 6: un errore in disimpegno nei minuti finali è l'unica macchia di una prestazione più che convincente da parte del camerunense che , ancora una volta, si dimostra uno dei migliori acquisti del Torino in questa sessione di mercato.



Moretti 6,5: sempre attento e puntuale nelle chiusure non fa sentire la mancanza di Lyanco al centro della difesa.



Molinaro 5: altra prestazione poco convincere da parte del numero 3 granata. In fase offensiva si fa vedere solo in un'occasione nel primo tempo, in quella difensiva non sempre è attento.



(dal 65' Barreca 6: entra bene in partita e si mette in luce con alcune buone chiusure su Under. Se continuerà così presto tornerà titolare)



Rincon 6: solita ottima prestazione in fase di interdizioni, dà vita ad alcuni duelli tutta grinta e muscoli con Nainggolan. Ancora una volta è prezioso nella mediana del Torino.



Baselli 6: come di consueto unisce quantità a qualità. Riesce a mettersi in luce con alcunu buoni recuperi e con alcune buone giocate a centrocampo.



(dall'87' Valdifiori: sv)



Falque 5: lo scorso anno aveva deciso Torino-Roma con una splendida doppietta. Oggi, invece, è poco più che un fantasma. Vaga sulla destra senza però riuscire mai a rendersi pericoloso: brutta prestazione per lo spagnolo.



Ljajic 5,5: qualche giocata di qualità, un tiro che termina a lato e poco altro. Nel finale di partita si interstadisce in alcune azioni personali e finisce con il perdere qualche pallone di troppo. Non è nella sua giornata migliore.



Niang 6: prestazione incoraggiante nel primo tempo del numero 11 granata che è bravo nel mettere in difficoltà Florenzi ogni volta che parte palla al piede sulla sinistra. Cala nella ripresa e alla fine esce tra i fischi dei tifosi.



(dal 75' Boyé 5,5: perde troppi palloni nei pochi minuti in cui gioca)



Sadiq 5: contro la sua ex squadra ha voglia di mettersi in mostra, lo si capisce fin dalle prime battute, dal modo in cui lotta e fa a sportellate con i difensori giallorossi. Peccato che i duelli li perda tutti e finisca sempre con l'essere in posizione di fuorigioco. Così non è utile al Toro.



All. Mihajlovic 5: decide di non cambiare modulo e di puntare ancora su Sadiq come centravanti, la scelta dell'allenatore però non convince e il Torino subisce la sua prima sconfitta interna di questo campionato. Dopo gli ultii due deludenti pareggi dal Torino (e da Mihajlovic) ci si aspettava di più.