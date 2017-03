Lazio-Torino 2-1



Hart 6: Nel primo tempo la sua porta sembra stregata, 11 conclusioni della Lazio tutte fuori dallo specchio. Nella ripresa sul gol di Immobile non sembra avere grosse responsabilità



De Silvestri 5: Attento, ma la Lazio a tratti è veramente straripante. Ha la sfortuna di incontrare un Lukaku veramente indiavolato, che lo mette in grossa difficoltà.



Rossettini 5,5: Nel primo tempo cerca di frenare la pressione di una Lazio che va come un treno, riesce spesso a metterci la proverbiale toppa. Poi la Lazio prende il via, e lui alza bandiera bianca.



Moretti 5,5: Marcare Immobile di questi tempi è un compito ingrato, a cui applica tutta la sua esperienza. La Lazio gioca a memoria, il gol sembra costantemente nell’aria. Alla fine lo subisce nell’azione meno brillante. Il resto è monologo Lazio, che la difesa granata subisce.



Barreca 5: Perde un pallone assassino su Felipe Anderson, lo soffre tantissimo per tutta la partita. L’ex Primavera prova a limitare i danni come può, spesso riesce con il cuore laddove non arriva con lo sprint.



Benassi 5: Il centrocampo della Lazio va forte su tutti i palloni, e il suo contributo al match si limita ad un tiraccio forzato nella ripresa che Strakosha para senza sforzo. Poco, troppo poco, soprattutto per intensità.



Lukic 5: Ci vuole di più per battagliere contro una Lazio in iper forma. Non riesce ad impostare e neppure a chiudere le grosse falle che trovano i giocatori della Lazio.



Baselli 5: A centrocampo perde tutti i duelli, Mihajlovic lo richiama in panchina nell’intervallo per cercare di dare più solidità al suo Torino. Una prestazione da lasciare alle spalle.



(Dal 46’ Molinaro 5,5: Regala maggior solidità al Torino, spesso in difficoltà contro la Lazio in quasi tutti i duelli individuali. Poi la Lazio decolla, e tutti i granata la guardano andare a vincere la partita).



Iturbe 6: Il suo status di ex giallorosso gli rende ostile l’Olimpico di fede biancoceleste. Non riesce mai ad incidere veramente sul match, tranne sui calci piazzati, quando riesce a far fruttare la sua grande tecnica. Mette una palla perfetta a Maxi Lopez che trafigge la Lazio quando tutto sembra quasi perduto. Poi il Torino naufraga, senza di lui.



(Dal 74’ Iago Falque s.v.)



Belotti 5,5: Nel primo tempo sfiora l’appuntamento con il gol, poi viene sempre marcato strettissimo, sono tutte per le attenzioni della difesa biancoceleste. Verso la fine del match prova una sortita, chiede una deviazione, è la palla gol più nitida che riesce a ritagliarsi, oltre ad una punizione nel finale. Troppo poco per il suo trend abituale.



Ljajic 5,5: Nel primo tempo confeziona un giallo per un fallo sciocco e l’unica ripartenza Torino del match. Prova qualche accelerazione, ma non è proprio in serata. Continuamente beccato dai tifosi della Lazio per il suo passato giallorosso.



(Dal 64’ Maxi Lopez 6,5: Entra e trova la deviazione vincente su una punizione di Iturbe. La Lazio è una delle sue vittime preferite e anche stavolta lo dimostra





All. Mihajlovic 5:Il suo Torino perde tanti duelli individuali, sembra sempre sul punto di lasciarsi sfuggire del tutto la partita, la riacciuffa quando sembrava tutto perduto per poi tracollare sotto i colpi di una Lazio quasi perfetta. L'unico intenso davvero sembra essere il mister, il resto della squadra è troppo molle per reggere l'urto.