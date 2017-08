Bologna-Torino 1-1



Sirigu 6: non può nulla sul gol di Di Francesco che permette al Bolgona di passare in vantaggio, quando è chiamato in causa si fa invece sempre trovare pronto.



Zappacosta 5.5: fatica parecchio a contenere Di Francesco che, quando lo punta, riesce sempre a metterlo in difficoltà. Partita complicata per il numero 7 granata.



N'Koulou 6.5: è arrivato al Torino da poche settimane ma gioca come se fosse un veterano. Sempre attento e preciso, dalla sua parte i giocatori del Bologna non riescono mai a passare.



Moretti 6: grazie alla grande esperienza riesce a cavarsela anche con avversari sguscianti come Verdi. È la solita certezza per il Torino anche se appare più in difficoltà rispetto al compagno di reparto N'Koulou.



Molinaro 6: nella prima frazione di gioco ha il suo bel da fare nel contenere un indiavolato Verdi, motivo per cui non riesce praticamente mai a varcare la linea mediana del campo. Cresce invece nella ripresa quando riesce più volte ad arrivare pericolosamente sul fondo.



Acquah 6.5: Mihajlovic lo preferisce a Rincon nella formazione titolare. Fiducia ben riposta vista la buona prestazione che gioca il centrocampo ghanese: non si risparmia e lascia sul campo un sacco di energie recuperando palloni in grande quantità.



Obi 6: inizia bene la propria partita proponendosi anche spesso quando è il momento di dare il via all'azione, cala con il passare dei minuti e nel finale Mihajlovic decide di richiamarlo in panchina.



(dal 75' Rincon: sv)



Falque 6: quando ha la palla tra i piedi dà sempre l'impressione di poter combinare qualcosa di buono da un momento all'altro. Sulla fascia destra crea più di un problema alla difesa del Bologna.



Ljajic 7: in campo è un vero trascinatore e lo dimostra nel momento in cui la squadra ne ha più bisogno. Prima segna il gol dell'1-1 al termine di una bella azione personale, poi chiama intorno a se tutti i compagni, compresi quelli della panchina, per festeggiare con tutta la squadra.



Berenguer 5.5: dei tre giocatori schierati da Mihajlovic alle spalle di Belotti è quello che si fa notare di meno. La voglia non gli manca, ma deve ancora consolidare l'affiatamento con i compagni di squadra.



Belotti 5: un colpo di testa fuori di poco al 2' e poco altro. Quello che questa sera si vede al Dall'Ara non è certo il Belotti a cui i tifosi del Torino sono abituati. Per andare in Europa al Toro serve il vero Gallo.





All. Mihajlovic 6: la difesa non balla più come lo scorso anno ma deve ancora crescere per evitare più problemi contro squadre maggiormente blasonate. Se non fosse stato per l'errore nel finale dell'arbitro Massa il suo Torino oggi avrebbero potuto uscire dal Dall'Ara con i tre punti.