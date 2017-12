Roma-Torino 1-2



TORINO



MILINKOVIC SAVIC 8: Ora Sirigu trema. Il portiere serbo para di tutto e di più. Guarda tremare l’incrocio dopo una mezz’ora di anomala inoperosità. Reattivo quanto serve: in uscita e tra i pali. Nel secondo tempo salva il Toro e annulla pure un rigore di Dzeko. Bella scoperta.



DE SILVESTRI 7: Prove di esultanza da ex laziale al 22’ quando solo un miracolo di Skorupski gli impedisce il gol del vantaggio. Poco male, perché la rete arriva qualche minuto dopo e vale i quarti.



LYANCO 6: Schick si muove al rallenty, ma le sue giocate sono da monitorare con attenzione. Il brasiliano sbaglia poco nel primo tempo e arranca nella ripresa.



MORETTI 5,5: Soffre in marcatura su calcio piazzato, ma tiene dritta la linea. Il rigore? Trattenuta evitabile, ma Calvarese esagera.



MOLINARO 6,5: Spara alle stelle dopo nemmeno un quarto d’ora, ma il lavoro di fascia è svolto con invidiabile disinvoltura.



ACQUAH 6,5: Meccanismi lenti, ma un tepore difensivo che permette al Toro di mantenere un buon equilibrio. E nella ripresa un assist d’oro per Edera.



VALDIFIORI 6,5: Mantiene calma e pazienza. E la trasmette a tutta la squadra.



(dal 78' Rincon sv)



OBI 7: Capisce le difficoltà di Gonalons, e prova ad aggredirlo appena possibile riuscendo in più di un’occasione a ribaltare l’azione. Ci riesce, e risulta decisivo.



EDERA 7,5: Giovane in vetrina, sprigiona freschezza e voglia di spaccare il mondo. Dopo un’ora potrebbe farlo ma spreca a due passi da Skorupski, poi punge letalmente la Roma. Il talento c’è.



(dall'84' Boye sv)



BELOTTI 6: Alla ricerca disperata di un gol decisivo. Ci prova dopo due minuti ma il colpo di testa è troppo centrale. Siamo ancora lontani dal bomber della scorsa stagione, ma almeno combatte.



NIANG 6: Deludente fin qui è dire poco. Stasera cerca bagliori di riscatto trovando in Peres il perfetto nemico da abbattere. Nulla di trascendentale comunque.



(72’ Berenguer 6,5: entra, crossa e il Toro raddoppia)



MIHAJLOVIC 7: Ci crede sin dall’inizio,e fa bene. Il Toro si prende una qualificazione insperata e riscatta il ko col Napoli in campionato nonostante la sofferenza nel finale. Deve ringraziare il portiere. Ora il derby?