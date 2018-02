Torino-Udinese 2-0



Sirigu 6: fa correre qualche brivido di troppo ai suoi compagni e ai tifosi granata quando deve giocare la palla con i piedi. Per fortuna del Torino non commette errori irreparabili.



De Silvestri 6,5: dopo l'operazione al naso gioca con una maschera protettiva che non lo condiziona per nulla. Sempre attento in fase difensivo, nel finale di partita sfiora anche il gol del 3-0 con un destro che si spegne di poco sul fondo.



N'Koulou 7,5: la porta sotto la curva Primavera gli porta bene, qualche mese fa contro l'Atalanta lì aveva messo a segno il suo primo gol in maglia granata, oggi si è ripetuto. Un gol ancora più importante perché dà il via alla vittoria del Torino. In fase difensiva è monumentale.



Burdisso 6,5: nei primissimo minuti di gara è bravo ad opporsi prima alla conclusione ravvicinata di Lasagna, poi a quella di Maxi Lopez. Poco dopo sfiora anche il gol di testa, ma Lasagna respinge sulla linea di porta la sua incornata.



Molinaro 5,5: non sempre preciso quando deve giocare il pallone, in più di un'occasione finisce per regalarlo agli avversari. È l'unico dei giocatori del Torino a non riuscire a guadagnare la sufficienza in questa partita.



Baselli 6: ha sui piedi il pallone del possibile 3-0 che potrebbe chiudere con diversi minuti di anticipo la partita. Davanti a Bizzarri non è però sufficientemente lucido e spara il pallone addosso al portiere argentino.



Rincon 6: meno lucido del solito in fase di interdizione. Non si risparmia però mai e dà sempre una mano ai propri compagni di squadra, riuscendo così a guadagnare la sufficienza in pagella.



Obi 6,5: era in dubbio per questa partita a causa dell'infortunio patito una settimana fa contro la Sampdoria. Mazzarri e Frustalupi lo hanno invece recuperato e il nigeriano si è rivelato prezioso in mezzo al campo sia per le sue doti in fase di interdizione che per i costanti inserimenti in avanti.



(dal 62' Moretti 6,5: gli anni per Moretti sembrano non passare mai. Sempre attento e preciso negli interventi, non sbaglia nulla).



Falque 6: parte bene e dopo pochi minuti dal calcio d'inizio colpisce la traversa direttamente su calcio di punizione. Con il passare dei minuti in campo lo si vede però sempre meno. La sua prestazione è comunque sufficiente.



Belotti 7: segna un gol che sa di liberazione. Il suo contropiede è travolgente, né Nuytinck né Samir riescono a fermarlo e il Gallo davanti a Bizzarri non sbaglia. Esce nel finale di partita tra gli applausi di tutto lo stadio.



(dall'88' Berenguer: sv)



Niang 6,5: altra buona prestazione da parte dell'attaccante franco-senegalese che dimostra di aver beneficiato del cambio di allenatore. Quando esce dal campo viene applaudito da tutto lo stadio, un fatto per lui tutt'altro che comune.



(dal 71' Ansaldi 6: altra buona prova da mezzala)





All. Frustalupi 7: l'assenza di Mazzarri in panchina non si sente. Il Torino ha un'idea di gioco ben precisa, sa difendersi e sa attaccare bene, e non ha bisogno degli stimoli dell'allenatore toscano da bordo campo. È tutto un altro Toro rispetto a quello di Sinisa Mihajlovic.