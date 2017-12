Torino-Genoa 0-0



Sirigu 6: di parate non ne deve praticamente mai fare. Una partita da spettatore, o poco più, per il portiere del Torino.



De Silvestri 6: buona la sua prestazione in fase difensiva, arricchita da alcune buone chiusure nel finale di partita. Non sempre però dà l'aiuto che dovrebbe alla squadra in fase offensiva.



Burdisso 6.5: un suo intervento mancato sul pallone nel primo tempo permette a Pandev di andare pericolosamente alla conclusione. Unico neo di una prestazione ordinata che gli permette di guadagnare ugualmente la sufficienza abbondante.



N'Koulou 7.5: è il migliore in campo. Sempre attento e preciso, non sbaglia mai un intervento o un anticipo. Delizia anche il pubblico con una paio di giocate di alta scuola. Nel primo tempo sfiora anche il gol di testa.



Molinaro 6: in fase difensiva è sempre attento a chiudere ogni spazio. Si propone molto anche in quella offensiva ma non sempre riesce ad essere preciso nel cross o nell'ultimo passaggio.



Rincon 6.5: cresce sempre più con il passare dei minuti. Dà dinamismo al centrocampo e si mette in luce in fase di interdizione recuperando, come suo solito, più di un pallone. Decisamente una prestazione migliore rispetto a quella con la Spal.



Valdifiori 5: è poco ispirato. Il numero 5 dovrebbe dare qualità e vivacità al gioco del Torino, ma invece quasi mai il gioco passa dai suoi piedi nonostante sia proprio la squadra granata a fare la partita.



(dal 63' Gustafson 5.5: troppi errori nei passaggi in quella che potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Torino).



Obi 5.5: dovrebbe essere il centrocampista con i compiti più offensivi, quello che con i suoi inserimenti crea la superiorità numerica in attacco. Invece non è sempre nel vivo del gioco e fa sentire la mancanza dello squalificato Baselli.



Falque 6: dei tre attaccanti schierati quest'oggi dal primo minuto da Mihajlovic è quello che riesce a mettersi meno in luce. Guadagna comunque la sufficienza in pagella grazie ad alcune buone giocate in cui mostra tutte le sue qualità.



Niang 6.5: Mihajlovic lo schiera come punta centrale per sostituire l'infortunato Belotti. Niang risponde alla fiducia avuta dall'allenatore con una buona prestazione. Gli manca solo il gol che nella ripresa sfora per due volte: in un'occasione è però bravo Perin a negarglielo, nell'altra è invece Izzo ad allontanare sulla linea il pallone destinato in rete.



Berenguer 6.5: tra i migliori in casa Torino. Parte largo a sinistra ma spesso si accentra riuscendo anche ad andare in un paio di occasioni in maniera pericolosa alla conclusione. Nel primo tempo costringe anche Perin per due volte al grande intervento per salvare il risultato.



(dal 76' Boyé: sv)





All. Mihajlovic 5.5: ancora una volta il suo Torino termina la partita tra i fischi. Vero che l'allenatore granata quest'oggi deve fare i conti con le tante assenze per infortunio, altrettanto vero però che a preoccupare è il fatto che la squadra non abbia un'idea di gioco ben precisa.