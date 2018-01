Sassuolo-Torino 1-1





Sirigu 6: si fa trovare pronto sul primo tentativo del Sassuolo, ad opera di Falcinelli. Si ripete appena prima del 40', stavolta su un tiro angolato di Berardi. Non può nulla sulla prodezza del numero 25 nella ripresa.





De Silvestri 6: non c'è Politano dall'inizio, ma anche Ragusa corre veloce ed è un ospite difficile. Lui tiene, e in più si spinge in fascia con coraggio, tanto da sfiorare il gol di testa al 67'.





Nkoulou 6,5: davvero poche le sbavature, imponente nel contrasto aereo.





Burdisso 6: che dire.. l'esperienza è tutto. Nel secondo tempo però necessita di un rinforza accanto.





Molinaro 6: Berardi non lo salta praticamente mai nel primo tempo, al massimo si accentra, ma senza fortuna, anche perché da quella parte arriva forte l'aiuto di Obi. Nella ripresa però il talento calabrese si infiamma..





Baselli 5,5: Mazzarri gli chiede un ruolo ibrido, un po' mezzala destra (fase offensiva), un po' vertice alto ad infastidire Magnanelli (fase difensiva). Gli riesce bene soltanto la seconda parte.





Rincon 6: il generale non sta benissimo, e talvolta perde il duello fisico con Duncan.





Obi 6,5: partita maschia come al solito, impreziosita dal gol del vantaggio.





(dal 72' Ansaldi 6: entra a dare solidità ai tre di centrocampo)





Iago Falque 5,5: controllato e 'picchiato' da Peluso, non entra mai in partita davvero.





Niang 6: è il centravanti, ma nel primo tempo non mette quasi mai piede nell'area del Sassuolo. Nella ripresa si accende un tantino e due volte va via di potenza a Goldaniga, ma senza mai impensierire Consigli.



(call' 82 Boyè sv)



Berenguer 6: grandi serpentine, una velocità che infastidisce Lirola, manca però la qualità nella decisione finale.



(dal 61' Moretti 6: al suo ingresso il Torino passa al 3-5-2 e si riassesta)







All. Mazzarri 6,5: disegna un Torino tosto, solido, che si preoccupa principalmente di bloccare le fonti di gioco dei neroverdi, Magnanelli e Acerbi. Sul campo è un 4-3-3 che assume spesso le fattezze del 4-2-3-1. Nella ripresa, dopo il gol del pareggio di Berardi inserisce Moretti al posto di Berenguer e passa al 3-5-2, vedendo la sua squadra in difficoltà.