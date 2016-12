Torino-Genoa 1-0



Hart 7: il regalo di Natale che fa ai tifosi granata è quello di tramutarsi in una vera e propria saracinesca in grado di mantenere inviolata la propria porta. Le occasioni al Genoa non mancano, ma Hart riesce sempre ad arrivare su tutti i palloni.



Zappacosta 6,5: bravo soprattutto in fase difensiva nell'evitare, in più di un'occasione, guai alla propria squadra. Le sue chiusure e la scelte di tempo degli interventi sono sempre perfetti, se ne sono accorti anche i giocatori del Genoa.



Rossettini 7: prosegue l'ottimo periodo di forma del numero 13 granata, anche questa sera il migliore della retroguardia del Torino. Sempre attento e puntuale negli interventi e nelle chiusure.



Castan 5,5: dopo la brutta prestazione nel derby e la panchina di Napoli, questa sera dal brasiliano ci si aspettava una prestazione di alto livello, come quelle giocate fino alla gara Juve. Invece anche con il Genoa il centrale granata si è reso protagonista di alcuni errori evitabili.



Barreca 6: dopo la giornataccia vissuta a Napoli, torna a giocare ai suoi standard. È autore di una buona prestazione che, con un pizzico di fortuna in più, poteva essere arricchita anche dal suo primo gol in serie A.



Benassi 5,5: qualche errore di troppo da parte del capitano granata, che non riesce a mettere in luce le proprie qualità come invece fatto molte altre volte nel corso di questa stagione.



(dall'84' Acquah sv)



Valdifiori 7: i suoi lanci non sono mai banali né imprecisi. Per tutta la partita è bravo nel dare il via a diverse azioni pericolose del Torino, mettendosi in luce con un'incredibile serie di assist per i propri compagni di squadra.



Obi 5,5: Mihajlovic lo preferisce a Baselli, ma la scelta dell'allenatore non si rivela indovinata. Troppo lento e impacciato quando è in possesso del pallone, finché resta in campo non riesce mai ad incidere sulla partita.



(dal 74' Baselli sv)



Falque 6.5: quando ha la palla tra i piedi riesce sempre a creare qualcosa di pericoloso. Nel secondo tempo sfiora anche il gol (che avrebbe meritato) al termine di una bella azione personale terminata con una conclusione che si è spenta fuori di poco.



(dall'89' Boyé sv)



Belotti 7: per la tredicesima volta in questo campionato alza al cielo la sua cresta. Suo il gol che permette al Torino di passare in vantaggio a inizio secondo tempo: sulla punizione di Ljajic è il più lesto ad arrivare sul pallone ed è bravo poi nel battere Lamanna.



Ljajic 6: può fare ancora molto meglio rispetto a quanto fatto questa sera. Anche se non è ancora al top, dall'attaccante serbo contro il Genoa arrivano però segnali incoraggianti. Suo, inoltre, l'assist per il gol di Belotti.





All. Mihajlovic 6,5: il suo Torino riesce a chiudere il 2016 con una vittoria e, soprattutto, interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive. Contro il Genoa si vedono passi avanti anche dal punto di vista del gioco ma la bella novità della serata è stata la capacità (finalmente) di sfruttare una palla inattiva.