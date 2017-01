Hart 6: può far poco per contrastare i tiri di Dzemaili. Decisivo in un paio di occasioni per mantenere in partita i suoi.



Zappacosta 5.5: corre molto ma non è mai incisivo. La catena con Iago Falque è molto mobile ma poco concreta.



(dal 46’ De Silvestri 6: rileva il compagno di squadra acciaccato e aggiunge un po' di corsa al gioco offensivo del Toro.)



Rossettini 5.5: sul campo che era suo solo fino a pochi mesi fa si fa rispettare molto sul piano fisico ma subisce un Destro in giornata. Impreciso in fase di impostazione.



Moretti 6.5: il migliore della retroguardia granata, anche lui ex della partita sfodera l'ennesima prestazione solida e ordinata. Preziosissimo frangiflutti a difesa dei pali.



Barreca 5: in fase difensiva non brilla, ma in quella di spinta si eclissa. Spreca un'ottima opportunità e quando si propone è spesso inconcludente.



Benassi 5.5: si inserisce molto tra le linee ma sull'azione del gol si dimentica di seguire Dzemaili. Nettamente più ombre che luci per lui quest'oggi.



(dal 79’ Martinez: S.V.)



Valdifiori 6: punto di riferimento per le geometrie in campo oggi fatica a servire i compagni, statici e quasi sempre marcati. Un paio di filtranti al bacio ma nulla più.



(dal 66’ Iturbe 6: entra al posto di un mediano per avanzare il baricentro, costringe Masina agli straordinari per coprire le sue continue discese.)



Baselli 6: tecnicamente dotato oggi è imbrigliato bene e non riesce a liberarsi dalla gabbia rossoblu. La sua eleganza oggi è fine a se stessa.



Falque 6: non la migliore delle sue partite, non riesce a sfondare dalla sua parte, presidiata e protetta da Masina. Meglio nella seconda frazione di gioco ma non riesce a pungere come vorrebbe il suo mister.



Boyè 5.5: non è Belotti e si vede. Ottimo tocco di palla ma per aiutare la squadra serve altro, la squadra prova a servirlo ma lui non fornisce risposte concrete.



Ljajic 5.5: sull'out di sinistra non riesce mai a sorprendere un attentissimo Krafth, nella seconda frazione di gioco si inverte con Falque e si conquista un paio di punizioni invitanti.





All. Mihajlovic 6: l'assenza di Belotti pesa parecchio nel gioco del suo Toro che perde gran parte del proprio peso offensivo. Partita bloccata e poche idee in campo.