Roma-Torino 4-1



Hart 5,5: In ritardo sul tiro di Dzeko che vale il vantaggio romanista. Sugli altri gol, francamente non avrebbe potuto fare di più.



Zappacosta 5: Prova a spingere all'inizio del match, ma con scarsi risultati. Contenere le incursioni giallorosse è il suo maggior compito.



De Silvestri 5,5: Fa quel che può in un ruolo non suo, riuscendo anche discretamente bene in un paio di occasioni. Tenere Dzeko, di questi tempi, è impresa per pochi.



Moretti 5,5: Pecca tutto il reparto difensivo sul posizionamento del secondo gol giallorosso. Nella ripresa gran chiusura su Nainggolan imbeccato da un filtrante di Peres e in un altro paio di occasioni in cui la Roma si rende pericolosa. Ma la difesa granata balla pericolosamente.



Barreca 5: Dalla sua parte, nel primo tempo, ha un Salah incontenibile. Lui fa una tremenda fatica a mettergli un freno e spesso non ci riesce.



Benassi 5: Il confronto con Strootman è impietoso. E' spesso costretto a rincorrere l'olandese. Non la sua miglior partita.



(70' Boye sv)



Lukic 6: Detta i tempi del centrocampo del Torino, si propone e cerca al conclusione. Positivo e propositivo.



Baselli 5,5: Si nasconde un po' a centrocampo e pensa più a contenere Nainggolan e compagni che non a costruire per i suoi.



Falque 5: Di occasioni il Torino ne ha veramente poche e lui non fa niente per migliorare la situazione. Il ritorno all'Olimpico è tutt'altro che indimenticabile.



(58' Iturbe 5: La sua presenza in campo non crea difficoltà alla difesa romanista anche se la partita al suo ingresso in campo è già ampiamente compromessa).



Belotti 5: Lo scontro diretto per la corsa alla classifica dei cannonieri va a favore del suo rivale in giallorosso. Inesistente.



Ljajic 5,5: Prova ad accendere l'attacco granata ma ci riesce a fasi alterne senza rendersi mai particolarmente pericoloso.



(79' Maxi Lopez 6,5: E' l'unico ad entrare in campo con la giusta grinta. Gli capita una prima occasione che spreca, ma sulla seconda non perdona)





All. Mihajlovic 4,5: Quello che si presenta all'Olimpico è un Torino privo di motivazione e di voglia di lottare. C'è qualcosa da rivedere.