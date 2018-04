Torino-Lazio 0-1



Sirigu 7,5: altra partita straordinaria da parte del portiere del Torino che compie una serie di miracoli, parando anche un calcio di rigore a Luis Alberto. Si deve arrendere solo al colpo di testa di Milinkovic-Savic nella ripresa.



Nkoulou 5: dopo un campionato di altissimo livello è in una fase calante, lo dimostra anche l'intervento in ritardo su Milinkovic-Savic che, al 22', permette a Luis Alberto di presentarsi sul dischetto del rigore. Per fortuna Sirigu rimedia al suo errore parando la conclusione dello spagnolo.



Burdisso 6: utilizza la sua grande esperienza per risolvere alcune situazioni complicate, riuscendo così a guadagnare la sufficienza in pagella.



Moretti 6,5: è il migliore dei tre difensori del Torino. Compie un paio di buone chiusure sugli avversari evitando diversi guai alla propria squadra, peccato per l'ammonizione che riceve nel secondo tempo che lo costringerà a saltare la prossima partita.



De Silvestri 6: è autore di diverse buone sgroppate sulla fascia destra, è anche il più pericoloso dei giocatori del Torino: su una sua conclusione nel primo tempo Strakosha è costretto al difficile intervento per mantenere inviolata la propria porta.



Rincon 5: non ha certo disputato la stagione che i tifosi si aspettavano, anche questa sera contro la Lazio non riesce a incidere. Dovrebbe fare da filtro davanti alla difesa, ma non riesce quasi mai a frenare le offensive della Lazio.



(dal 76' Niang: sv)



Baselli 5,5: a centrocampo lotta e recupera anche alcuni buoni palloni. Prova a mettersi in luce in fase offensiva con alcuni buoni inserimenti ma gli manca la costanza per essere un giocatore importante in tutta la partita.



Molinaro 6: prima partita da titolare dopo l'infortunio patito al perone un paio di mesi fa. Stringe i denti e corre sulla fascia per tutti i novanta minuti anche se non è al top della forma. Mezzo voto in più per il grande impegno che mette in campo.



Ljajic 6: ogni azione del Toro passa dai suoi piedi, non sempre però riesce a illuminare il gioco come vorrebbe ma la sua prestazione è comunque sufficiente. Nel finale di partita gioca da autentico regista di centrocampo.



Edera 6: all'andata proprio contro la Lazio aveva segnato il suo primo gol in serie A. Questa sera non riesce a ripetersi ma con il suo dinamismo è comunque uno dei migliori in campo del Torino: guadagna anche gli applausi convinti dei tifosi con un paio di buone giocate.



(dal 62' Falque 6: entra bene in partita e si mette in luce con alcune buone giocate)



Belotti 4,5: un fantasma. Tocca pochissimi palloni in tutta la partita e spesso li sbaglia. Questa sera non lo si vede neanche rincorrere gli avversari come suo solito: è un giocatore completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso.





All. Mazzarri 5: deve ringraziare uno straordinario Sirigu se il passivo per il suo Torino non è peggiore. La squadra granata questa sera dà l'impressione di non avere idee quando è in possesso del pallone: un brutto segnale.