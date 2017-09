Udinese-Torino 2-3



Sirigu 6: risponde sempre bene quando chiamato in causa, la deviazione all'ultimo di Lasagna lo spiazza sul secondo gol.



Ansaldi 6: la sua e la fascia in cui l'Udinese attacca meno, passa indenne il primo tempo più dura nel secondo quando si inserisce Jankto.



N'koulou 6: riesce a contenere Lasagna per tutta la partita, non riesce ad intervenire sul pallone che lo manda in rete.



Lyanco 5,5: si vede sfilar via Maxi Lopez diverse volte, sulle palle alte lo contiene bene.



Molinaro 6: soffre non poco De Paul, certe volte rude ma efficace.



Rincon 6: tanto lavoro sporco in mezzo al campo ma è fondamentale.



Baselli 6: solita garanzia in mezzo al campo, un po' meno attivo nella manovra d'attacco e negli inserimenti.



Falque 5,5: è il meno in luce dei trequartisti del Toro.



(87' Boye s.v.)



Ljajic 7: bene davanti, male dietro regala assist al bacio per Belotti e segna ma causa il fallo da rigore.



Niang 5,5: troppo isolato dalla manovra della squadra, talvolta efficace nonostante agisca da solista.



(75' Berenguer s.v.)



Belotti 6,5: è sempre li pronto a metterla dentro, impreciso in un paio di occasioni che avrebbero potuto chiudere prima la partita.





All. Mihajlovic 6: gli episodi pendono dalla sua parte, ma nella seconda frazione rischia di perdere mentalmente i suoi.