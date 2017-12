Torino-Atalanta 1-1



Sirigu 6: è incolpevole sul gol di Ilicic e all'81' è bavo a negare il gol a Spinazzola. Con i rinvii con i piedi fa però correre qualche brivido di troppo ai suoi compagni di squadra e ai tifosi granata.



De Silvestri 6: inizia male la propria partita, tanto che viene spesso beccato dai tifosi per i molti errori. Guadagna però la sufficienza grazie ad alcune buone chiusure difensive, specialmente quella in area su Gomez a pochi minuti dal 90'



N'Koulou 7: sempre attento e concentrato in fase difensiva. Ha anche il grande merito di realizzare la rete del momentaneo 1-0 scegliendo i tempi giusti per l'inserimento e lo stacco di testa. È il suo primo gol con la maglia del Torino.



Burdisso 6: altra buona prestazione da parte del difensore argentino che fa valere tutta la propria esperienza contro gli attaccanti dell'Atalanta.



Ansaldi sv: è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio dopo neanche un quarto di gioco.



(dal 15' Barreca 5: ieri Mihajlovic in conferenza stampa aveva dichiarato che non era ancora al top, ha stupito quindi quando è stato chiamato al posto di Molinaro a sostituire l'infortunato Ansaldi. Si è è visto che non è ancora al meglio: tanti, troppi, i suoi errori).



Baselli 5,5: lui, che è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e la maglia nerazzurra l'ha anche indossati per alcune stagioni in serie A, è il grande ex della partita. Così come Kurtic dall'altra parte, neanche Baselli riesce a impressionare davanti ai suoi vecchi tifosi. Prestazione insufficiente condita da troppi errori.



Rincon 6: solita buona partita in fase di interdizione e tanti palloni recuperati. Rispetto al solito sbaglia però troppo quando è chiamato a impostare il gioco e più di una volta finisce per regalare il pallone agli avversari.



Obi 6,5: è tra i più attivi tra i giocatori del Torino e sembra avere energie infinite. Si propone con continuità in avanti e nel primo tempo sfiora anche il gol. Allo stesso tempo è spesso bravo a recuperare diversi palloni in fase difensiva.



(dal 72' Boyé 6: quando entra è autore di qualche buono spunto sulla fascia sinistra).



Falque 6: era tra i giocatori più in forma del Torino, questa sera invece si limita a svolgere il proprio compitino senza riuscire a creare nulla di particolarmente pericoloso. A dieci minuti dalla fine lascia il posto in campo a Edera.



(dall'80' Edera sv)



Belotti 6: partita dai due volti per il Gallo. Nel primo tempo non lo si vede mai, nella ripresa invece torna a giocare ai suoi livelli e se non segna è perché trova sulla sua strada un ottimo Berisha. Segnali di ripresa confortanti da parte dell'attaccante.



Ljajic 6,5: Mihajlovic aveva detto di aspettarsi molto da Ljajic in questa partita e il numero 10 non ha deluso. Crea più di un pericolo alla porta atalantina: a volte con le sue conclusioni, a volte con i suoi assist. Batte lui l'angolo da cui nasce il gol dell'1-0 del Torino.





All. Mihajlovic 5,5: il suo Torino esce nuovamente dal campo tra i fischi dei tifosi. Neanche contro l'Atalanta la sua squadra riesce a svoltare e alla fine arriva l'ennesimo pareggio stagionale: continuando su questa strada, però, andare in Europa sarà impossibile.