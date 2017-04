Chievo Verona-Torino 1-3



Hart 6: non viene molto chiamato in causa durante l'arco dei 90', anche se nella seconda parte della ripresa deve impegnarsi su di un paio di conclusioni avversarie. Incolpevole sul gol subito.



De Silvestri: s.v.

(dal 24′ Zappacosta 7: fase difensiva pressochè perfetta, giocando spesso in anticipo soprattutto su Inglese. Si regala la gioia anche di un gran gol al volo, portando i suoi sullo 0-2.)



Rossettini 6: inizio di gara un po' a rallentatore ma si riscatta con i minuti che passano. Provvidenziale il suo aiuto sulle palle alte nella propria area di rigore.



Moretti 6,5: chiude bene gli spazi e non si fa sorprendere quasi mai sui contropiedi del Chievo.



Avelar 6: i suoi cross sono sempre molto pericolosi e mettono spesso in difficoltà i difensori clivensi. Da rivedere la fase difensiva, soprattutto in occasione del gol di Pellissier, scappato alle spalle su un pallonetto in area.

(88' Barreca: s.v.)



Acquah 6: gara positiva anche se poteva fare di più. A volte un po' troppo nascosto ma il suo lavoro è soprattutto di interdizione e può essere giustificato.



Baselli 7: un giocatore ritrovato, grazie anche alla posizione più consona al suo tipo di gioco che lo esalta negli inserimenti veloci.

(78' Valdifiori: s.v.)



Falque 6,5: partita ad alti livelli, coronata dal gol nel secondo tempo.



Ljajic 7: imposta il gioco come meglio sa fare e apre la partita con un bel tiro nell'angolo.



Boyè 6,5: primo tempo di contenimento poi si scatena nella ripresa dimostrando le sue grandi doti tecniche nella trequarti avversaria.



Belotti 7: altra grande partita del Gallo, che lotta e crea scompiglio nell'area di rigore gialloblù. Si conferma sempre più in crescita.





All. Mihajlovic: è il miglior modo per avvicinarsi al derby contro la Juventus. Una partita tatticamente perfetta, tenuta praticamente sempre sotto controllo. Grande gioia anche per lui.