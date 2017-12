Non c'è pace in casa Torino con le telecronache della Rai. Negli scorsi giorni le polemiche per il commentato ritenuto troppo di parte durante la partita di Coppa Italia contro la Roma, con alcuni tifosi granata indignati che avevano mandato anche mail di protesta alla televisione pubblica, ora la notizia che Rai1 trasmetterà la diretta di Juventus-Torino, derby in programma il 3 gennaio e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, senza telecronaca.



I giornalisti di Rai Sport hanno infatti indetto un giorno di sciopero, previsto proprio il 3 gennaio, per il mancata assegnazione dei diritti televisivi del Mondiale in Russia (che sarà visibile interamente sui canali Mediaset). Juventus-Torino sarà comunque trasmessa in diretta, ma non ci saranno né la telecronaca, né le classiche interviste pre e post partita.