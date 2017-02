Sasa Lukic si prepara al suo esordio da titolare con la maglia del Torino. Domenica prossima contro il Pescara, infatti, sarà il giovane centrocampista serbo a sostituire in cabina di regia lo squalificato Mirko Valdifiori. Fino a questo momento l'ex Partizan Belgrado ha giocato dal primo minuto solamente contro il Pisa in Coppa Italia, in campionato ha collezionato invece cinque presenze, tutte a partite in corso.

In questo finale di stagione, Lukic dovrà dimostrare di poter essere all'altezza per poter essere protagonista anche nella prossima stagione.