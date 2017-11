Adem Ljajic, esterno del Torino ma ex Inter, ha parlato a Premium Sport nel pre gara del match contro i nerazzurri: "Abbiamo vinto una partita molto importante che ci ha fatto tornare in strada, non avevamo fatto risultati buoni prima, abbiamo fatto buone prestazioni ma non risultati. L'ultima l'abbiamo vinta, stiamo tornando in pista e oggi giochiamo con maggiore serenità. Belotti per noi è molto importante, se c'era lui a Crotone e a Firenze forse avremmo qualche punto in più, è un giocatore fondamentale, siamo contenti che è tornato e spero oggi faccia bene. All'Inter per me poteva andare meglio ma il calcio è così, io guardo sempre avanti, ho ancora tanti amici, bello rivederli, partita speciale per me ma metto tutto da parte e gioco per il Toro per vincere. Chi toglierei all'Inter? Ho sentito Brozovic in pullman, sono contento che non gioca: lui, per me, è il calciatore più forte della rosa nerazzurra oltre che un caro amico".