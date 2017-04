Adem Ljajic quest'oggi ai microfoni di Torino Channel, è tornato a parlare del 2-2 di ieri contro l'Udinese, un pareggio caratterizzato anche dal gol ingiustamente annullato a Belotti al 91' per un fuorigioco che non c'era. “Ho passato una notte così così – ha esordito l’attaccante serbo – c’è tanto rammarico per come è andata la partita. Potevamo e dovevamo vincere. Abbiamo lottato, abbiamo preso un palo, due traverse e anche il loro portiere è poi stato bravo. Il gol annullato a Belotti? Non ho visto le immagini ma ho sentito che l’arbitro poteva non fischiare, secondo me in questi casi bisogna lasciar correre. Peccato perché con il gol del Gallo potevamo vincere la partita, oggi avrei parlato diversamente, mi dispiace molto perché avremmo meritato i tre punti”.