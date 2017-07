Video for #miamiswimweek by my agency @thesyndical swimsuit: @gooseberryintimates Un post condiviso da SofijaMilo (@sofijamilo) in data: 18 Lug 2017 alle ore 14:49 PDT

sta faticando fra le montagne della Valtellina con il Torino. Il club granata è in ritiro achiuso alle famiglie come giusto che sia e allora l'attaccante serbo si è dovuto separare dalla splendida Sofija Milosevic che ha approfittato subito della libertà dagli impegni relazionali per volare in California e far fruttare il proprio lavoro di modella.Bellissima, biondissima, con gambe lunghissime e con un fisico da urlo, Sofija non ha smesso di stregare tutti i suoi follower su instagram con foto in costume, in intimo e in abiti da sfilata.. Il motivo? Un altro con cui Sofija si è recata proprio negli stati uniti. Si tratta di Stafn Stojanov, anche lui modello, e che spesso ha postato foto abbracciato a lei. E' la fine di un amore che dura ormai da tempo? Solo Ljajic potrà fare chiarezza, ma nel frattempo gustatevi la splendida Sofija nel suo video in intimo e nella nostra gallery.