Sabato sera si è chiuso il mercato in Russia e lo Spartak Mosca non è riuscito a piazzare il colpo Adem Ljajic, il fantasista serbo è rimasto al Torino e domenica contro il Verona è stato anche utilizzato per la prima volta da Walter Mazzarri. La società russa non sembra però intenzionata ad abbandonare definitivamente la trattativa e in estate farà un nuovo tentativo per portare il numero 10 granata all'ombra del Cremlino.



Nel frattempo il presidente Urbano Cairo vuole capire se Ljajic potrà in qualche modo rientrare nei piani di Walter Mazzarri per il Torino del futuro, se così non dovesse essere il presidente granata spera di poter far aprire un'asta per il cartellino del calciatore serbo che non coinvolga solamente lo Spartak Mosca.