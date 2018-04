Adem Ljajic recupera o non recupera per la partita con il Chievo Verona? È questo il grande interrogativo alla vigilia della partita del Torino con la squadra di Rolando Maran. Il fantasista serbo ha accusato in settimana un fastidio muscolare che non gli ha permesso di allenarsi al meglio, Walter Mazzarri lo ha però ugualmente convocato e domani mattina gli farà effettuare un test: se lo supererà sarà regolarmente in campo nel ruolo di trequartista nel 3-4-1-2, in caso contrario sarà Daniele Baselli a giocare dietro le due punte.



A circa ventiquattro ore di distanza dal match, in casa Torino trapela un certo ottimismo circa le possibilità di avere a completa disposizione Ljajic.