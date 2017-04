Insieme a Sinisa Mihajlovic, ha presentato la partita del Torino contro il Chievo Verona anche Adem Ljajic. Il trequartista ha parlato della propria stagione. "Non è che potevo dare qualche cosa in più, dovevo dare qualcosa in più. Penso che se non siamo andati in Europa per il 70% o 80% è colpa mia perché potevo dare qualcosa in più, anche in termini di gol e assist. Poi il campionato non è ancora finito, spero di poter aiutare la squadra in questo finale di campionato. Il mio futuro? Io sto qua, non ho mai detto che voglio andare via. Mi aspettavo di più da me stesso, lavoro tanto e spero il prossimo anno di poter fare molto meglio”.



Poi su Belotti "Cosa farei io nei panni di Belotti? Sono sincero, se qualcuno offre 6/7 milioni all'anno non bisogna neanche pensarci. Secondo me il Gallo se arriva un'offerta del genere non ci deve neanche pensare e deve andare".

Belotti poi rivela un particolare di mercato su Jovetic. "Jovetic dopo due anni alla Fiorentina ha ricevuto un'offerta dal Real Madrid, ha deciso di restare a Firenze, dopo quindici giorni si è rotto il ginocchio. Poi ha fatto lo stesso una grande carriera ma chissà cosa sarebbe successo se fosse andato a Madrid".