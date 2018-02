Dopo circa due mesi dall'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a un lungo stop, Lyanco è ora pronto a tornare a ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa parte finale di campionato. Ai microfoni di Torino Channel il difensore brasiliano ha quest'oggi raccontato la sua voglia di tornare in camòo con la maglia granata.



“Sto bene, sono pronto per giocare e sono troppo felice di tornare ad allenarmi con la squadra - ha dichiarato Lyanco - Mai nella mia vita sono stato fuori così tanto tempo, ma grazie a Dio ho una testa buona e ho una famiglia che mi aiuta sempre. Come ho detto sono contento di tornare ad allenarmi con tutto il gruppo e con il mister e faccio di tutto per tornare già domenica, magari in panchina. Faccio tutto rimanendo felice, solo così posso stare bene ed essere pronto per giocare”.