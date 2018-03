Al Torino Nikola Maksimovic e Adem Ljajic sono stati compagni di squadra solamente per qualche mese prima della fuga del difensore, nell'estate del 2016, per forzare la sua cessione al Napoli. I due sono però amici e compagni di Nazionale, per questo motivo il centrale difensivo conosce bene i fatti che riguardano il fantasista, compresi quelli di mercato.



Dopo l'amichevole giocata dalla Serbia contro il Marocco, Maksimovic ha così rivelato alla stampa che nei mesi scorsi Ljajic è stato vicinissimo alla cessione. "Adem doveva raggiungermi allo Spartak mosca - ha dichiarato Maksimoivc - ma dopo l'arrivo di Sofiane Hanni la trattativa si è arenata. Adem ha preferito stare a Torino ma, adesso non gioca e in questo periodo per chi vuole andare al Mondiale è una cosa negativa. Ljajic è un giocatore importante per la Serbia e anche per il Torino, non posso credere che per lui non ci sia posto in una squadra in crisi di risultati come il Toro”.