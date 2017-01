Maxi Lopez via dal Torino? Possibile, ma non certo. Nonostante i problemi con Sinisa Mihajlovic nati dai chili di troppo dell'attaccante, che è stato anche escluso dai convocati nell'ultima partita, il centravanti argentino non sembra intenzionato a lasciare la maglia granata.

Eppure le offerte non gli mancano, sia dal Sudamerica (in particolare dal Brasile) che dalla ricca Cina. Maxi Lopez però al momento non le sta prendendo in considerazione: la sua volontà è infatti quella di continuare a vestire la maglia granata. I dirigenti del Torino, se vogliono venderlo in questa sessione di mercato, hanno ancora qualche giorno di tempo per convincerlo a partire.