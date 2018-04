Walter Mazzarri domani incontrerà per la prima volta da avversaria l'Inter, l'unica società che finora lo ha esonerato nella sua lunga carriera da allenatore. L'allenatore del Torino, nella consueta conferenza stampa prepartita, ha presentato così il match che si giocherà domani alle 12.30.

“La partita di domani sarà molto più probante, come verifica, rispetto alle ultime due che abbiamo giocato. Contro Cagliari e Crotone abbiamo fatto bene sotto molti punti di vista ma è chiaro che dobbiamo migliorare. Domani sarà una partita difficile, i numeri parlano chiaro, il valore dei nostri avversari è evidente".



Mazzarri ha poi parlato anche della sua esperienza all'Inter: "Per me è stata un'esperienza positiva, anche se ho subito il mio primo esonero: questa è l'unica cosa che mi dà fastidio, non ci fosse stato sarebbe stato tutto molto bello. Gli allenatori vanno valutato in base al valore della rosa che hanno a disposizione, poi sono i fatti a dover parlare, sempre, e credo che il tempo sia stato galantuomo in questo".



Poi sulla formazione che scenderà in campo domani. "Farò le ultime valutazioni domani, non voglio dare anticipazioni, per noi può essere un vantaggio mantenere il segreto riguardo al sistema di gioco con cui ci schiereremo".



Mazzarri ha poi parlato anche di Icardi, giocatore che ha allenato nella sua esperienza all'Inter, e di Belotti. "Icardi si vedeva che era un attaccante di razza anche se era molto giovane. Ricordo che io e i miei collaboratori gli abbiamo fatto fare tante allenamenti per farlo migliorare con il piede sinistro e ora mi fa piacere vedere che segna anche con quel piede. Mauro adesso è un campione di livello internazionale, si è consacrato. Doveva affinare le proprie qualità, ora si è completato come giocatore. Belotti? Per me il Gallo è forte come Icardi, ha già dimostrato di essere un bomber importante e se quest'anno non avesse subito infortuni avrebbe fatto più gol. Così come Icardi, quando sta bene può essere determinante".



Sull'Europa League: "Non ne ho mai parlato. Io devo solo lavorare, dovevamo aggiustare un po’ di cose, fare dei cambiamenti tattici. Siamo un cantiere aperto, devo verificare ogni volta. Come ho detto prima: la gara è di alto livello, voglio vedere un gioco e un’attenzione come con Crotone e Cagliari. Poi è chiaro che l’avversaria sarà diversa".



Mazzarri ha parlato anche di Ljajic: "Gli attaccanti con me hanno sempre fatto bene. Lui è una via di mezzo tra attaccante puro e centrocampista. Lui ha 26 anni: se si disciplina, riesce a tenere la continuità in campo per 90′, allora può fare ogni ruolo. Mezzala? Sì, anche. Ci sono quelle più di qualità e quelle più incontriste. Dipende dai meccanismi di squadra e dalla voglia di sacrificarsi"



Mazzarri ha infine parlato anche di Spalletti. "È un bravo allenatore, lo sappiamo tutto. È bravo anche a cambiare in base all'avversario che ha di fronte".